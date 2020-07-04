В аэропорту Пальмы пассажиры попали в пробку из людей

В минувшую среду в аэропорт Майорки сразу несколько внутренних и международных рейсов прибыли в одно время. Из-за этого в зоне прилетов образовалась толпа.
Пассажиры из Мадрида и Астурии смешались с сотнями туристов из стран Евросоюза. Службы аэропорта направили всех местных пассажиров проходить через тот же пропускной пункт, что и иностранцев, которые должны были заполнять декларационный документ о состоянии здоровья — это сильно увеличило время задержки.
По сообщениям застрявших в аэропорту пассажиров, на всю толпу было всего двое работников, которые проверяли документы. Люди также жаловались, что проверка документов о состоянии здоровья происходит кое-как и многим удается пройти без нее.
В свою очередь, представители аэропорта заявили, что скопление людей было вызвано тем, что многие пассажиры неправильно заполнили документы.Темы: Туризм Пальма де Майорка