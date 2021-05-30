Испания откроет порты для круизных лайнеров 7 июня

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Правительство Испании разрешит с 7 июня международным круизным лайнерам заходить в порты пиренейского королевства. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике.
Таким образом, будет снят запрет на заход в порты Испании для этого типа судов, который действовал с 23 июня прошлого года из-за пандемии нового коронавируса, передает ТАСС. Как говорится в декрете, данное решение принято на фоне улучшения эпидемической ситуации в европейских странах, откуда прибывают большинство пассажиров международных круизных лайнеров с остановками в испанских портах, а также "в связи с увеличением охвата вакцинации".
21 мая председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что с 7 июня королевство смогут посещать туристы из всех стран, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.
Кроме того, Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в страны Шенгена из третьих стран с компромиссной цифрой 75 новых случаев на 100 тыс. населения. Войдет ли Россия в «зеленый» список Евросоюза, станет известно в ближайшие две недели.