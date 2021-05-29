Испания предлагает иностранным туристам ехать не на море, а в деревню

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Председатель испанского правительства Педро Санчес предложил свой способ борьбы с вымиранием деревень. Он призвал возродить сельский туризм за счет пляжного.
Санчес предложил иностранным туристам вместо традиционной поездки на море посетить испанскую сельскую местность и тем самым внести вклад в спасение деревень страны от оттока населения. Об этом сообщает «Европульс».
Он отметил, что 42% испанских деревень подвержены риску депопуляции, при том, что в среднем по Евросоюзу этот показатель едва достигает 10%. По оценкам правительства Испании, во многих деревнях средняя плотность населения составляет менее 12 человек на квадратный километр.
Правительство Испании для развития «вымирающих деревень» также планирует улучшить доступ к Интернету в сельской местности, развивать транспортные маршруты, а кроме того, предложить гранты молодым предпринимателям и малому бизнесу для работы в деревнях.