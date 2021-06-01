В 2026 году редкое астрономическое явление привлечёт в Испанию туристов со всего мира

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В ближайшие 10 лет полное солнечное затмение можно будет увидеть лишь из нескольких точек нашей планеты. И одна из них — Испания.
Как рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, полных солнечных затмений в ближайшие десятилетия в России видно не будет, но их можно будет наблюдать в Испании и Египте.
В августе 2026 года Луна полностью перекроет Солнце, и увидеть это можно будет только находясь в Испании. «Это самый курортный сезон», - подчеркнул учёный.
«И два египетских затмения - в 2027 году и в 2034 году. Хочется надеяться, что к этому сроку пандемия закончится и границы откроют», - добавил Угольников.