Испания ограничила въезд из Португалии

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Испания и Португалия временно восстановили контроль на внутренней сухопутной границе с 1:00 воскресенья до 10 февраля. Въезд будет разрешен только по рабочим причинам или для посещения супругов или партнеров, а также жителей или студентов, среди которых другие. Эта мера является частью европейской рекомендации по ограничению свободного передвижения граждан из-за пандемии.
В Испании коронавирус продолжает замедлять скорость распространения после рождественских праздников. Но больницы и отделения интенсивной терапии по-прежнему перегружены. Особенно в таких автономиях, как Каталония, Галисия, Страна Басков, Андалусия, Мадрид, Мурсия, Ла-Риоха.