Билеты на высокоскоростные поезда AVE продают по 15 евро

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Испанский железнодорожный перевозчик Renfe выставляет на продажу билеты на высокоскоростные поезда AVE по 15 евро.
Распродажа продлится две недели и начнётся 1 февраля, в понедельник. Купить дешёвые билеты можно на рейсы с 23 июня до 11 декабря текущего года. Акция действует для всех маршрутов сети AVE.
Купить билеты можно на сайте Renfe, в турагентствах, в кассах на станциях, по телефону и в почтовых отделениях.
Ранее в продажу поступили первые билеты на новый железнодорожный лоукостер — Avlo. Это высокоскоростной бюджетный состав, который соединит Мадрид и Барселону с остановками в Гвадалахаре, Сарагосе, Лериде, Таррагоне, Жироне.