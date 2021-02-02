ЕС ужесточил правила въезда для иностранцев

В Евросоюзе ужесточают правила для путешественников из третьих стран. Без специальных условий (например, карантина) въезд рекомендовано разрешить только из тех государств, где количество новых случаев COVID-19 будет ниже, чем в ЕС.

Как сообщает АТОР со ссылкой на Reuters, 1 февраля Евросоюз ужесточил правила для въезжающих из-за пределов ЕС. Беспрепятственный въезд возможен теперь только из стран, где очень мало случаев коронавируса и почти нет наиболее опасных мутаций. Как долго будет действовать этот протокол, не сообщается.

В соответствии с ранее озвученной рекомендацией о несущественных поездках (их рекомендовано приостановить), странам ЕС рекомендовано допускать без обязательного карантина иностранных граждан, прибывающих из-за пределов Евросоюза, только при соблюдении нескольких критериев.

Главный из них состоит в том, что въезжающий на бескарантинных условиях должен быть из страны, где не более 25 случаев COVID-19 на 100000 человек в течение 14 дней (т.е. ниже, чем в странах ЕС).

Кроме того, говорится в рекомендациях, ограничения на поездки должны быть быстро восстановлены для стран, где обнаружена высокая динамика более заразных вариантов коронавируса. Россия, кстати, к ним не относится. В первую очередь, это страны Африки, Латинской Америки и Великобритания.

Документ имеет статус рекомендаций. «Соглашение стран ЕС распространяется на несущественные поездки и служит ориентиром для стран ЕС, которые имеют решающее слово в своей пограничной политике», - гласит текст, который согласовали послы Евросоюза.

В прошлый четверг ЕС исключил Японию из своего списка стран, граждане которых могут посещать Евросоюз без ограничений, связанных с COVID-19. В этом списке осталось только семь стран – Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Отметим, что общее решение ЕС фактически еще раз «утверждает» те меры, которые страны Евросоюза предпринимают по отдельности.

Так, Франция с 31 января запретила въезд на свою территорию любому лицу из-за пределов ЕС, пытающемуся въехать в страну для целей, которые французские власти считают несущественными.

Бельгия запретила несущественные поездки в страну и из нее до марта.

Ограничения по въезду ранее ввела Норвегия. Венгрия закрыла границы для большинства стран ЕС в сентябре 2020 года.