Испания ограничила авиасообщение с Великобританией

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Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство.
"Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства, на которое ссылается РИА Новости.
Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.
Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.
Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм. Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности. Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Испания до последнего не шла эти меры.