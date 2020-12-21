В Мадриде выстроились огромные очереди на ковид-тестирование 

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Каждый, кто решит отправиться сейчас на Канарские и Балеарские острова, должен предъявить отрицательный тест на SARS-CoV-2. Это правило вступило в силу 18 декабря на Канарских островах и будет действовать до 10 января. А на Балеарских островах — с минувшего воскресенья.
По этой причине уже на минувших выходных в Мадриде начали выстраиваться длинные очереди у дверей частных лабораторий, предлагающих тесты на Covid. В понедельник рано утром снова наблюдаются очереди. ПЦР-тест нужно сдать за 72 часа до поездки на архипелаги, и все пытаются успеть до праздников.
Например, уже в 8:00 в Мадриде выстроилась очередь к дверям лаборатории на улице Нуньес де Бальбоа. Очередь была такой длины, что заворачивала за угол и частично занимала улицу Марии де Молина. По словам тех, кто здесь стоит, они идут без записи.