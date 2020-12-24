Три варианта развития туристического рынка в 2021 года

В ходе пресс-конференции на площадке НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе обрисовала три сценария развития туристического рынка в 2021 году.

Худший сценарий

В пессимистичном варианте вакцинация показывает низкую эффективность, пандемия продолжается, появляются новые штаммы вируса. Ограничения на международный туризм сохраняются на уровне 2020 года. В итоге растет доля самостоятельного туризма, но организованный туризм укрепляет свои позиции в сегменте массового и премиального класса. При этом динамика прироста турпотоков в премиальном классе будет выше, чем в массовом. Туроператоры и турагенты без клиентов не останутся, но на организованном рынке произойдет поляризация– мелкие и средние компании будут закрываться, останутся только крупные многопрофильные и нишевые. У туроператоров будет значимо расти доля прямых продаж.

Умеренно-оптимистический сценарий

Если исходить из средне-оптимистичного сценария, в течение 2021 года открытие стран и авиасообщения будет происходить в зависимости от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности. Внутренний туризм при этом будет по-прежнему занимать безусловно доминирующее положение в индустрии туризма во всех странах, но его объемы будут ниже допандемийных.

В этом варианте развития событий, наиболее доходными и стабильными сегментами туриндустрии станут массовый туризм (в том числе, отчасти выездной), и премиальный сегмент. Возможно, в этом сценарии осенью-зимой у России появится достаточное для массового потока количество зимних выездных направлений.

Российская е-виза будет способствовать восстановлению въездного туризма, но раньше лета начал этого процесса ждать не стоит.

Около 40% туристов от объемов 2019 года будут готовы активно ездить в турпоездки. В приоритете будет гарантированная безопасность доставки и отдыха туристов. Внутри страны одним из приоритетов станет активное развитие автотуризма. Приоритетное значение приобретет возможность быстрого отказа/замены оплаченной услуги с возвратом средств в фиксированные сроки. Произойдет существенное увеличение доли онлайн-продаж всех видов туристических услуг.

Лучший сценарий

Наконец, согласно третьему, оптимистическому сценарию (вероятность которого, однако, все меньше), с апреля 2021 года постепенно начнут сниматься ограничения в мире, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.

Если оптимистичный сценарий будет реализован, то к сентябрю 2021 года объемы продаж во всех видах туризма будут примерно соответствовать уровню лета 2017 г. При отсутствии новых угроз к декабрю 2021 г. произойдет почти полное снятие антиковидных ограничений и восстановлено авиасообщение России с основными зимними туристическими направлениями. Спрос в выездном, внутреннем и въездном туризме по итогам 2021 года при этом будет соответствовать уровню 2017 г. (9 млн клиентов туроператоров в выездном туризме, около 3 млн иностранных туристов, ок. 48 млн внутренних поездок).

Все три сценария, согласно прогнозам АТОР, будут сопровождаться ростом цен. При пессимистичном сценарии эконом-сегмент будет держать цены на прежнем уровне, наибольший рост будет в премиальном сегменте. В средне-оптимистичном и оптимистичном сценариях, соответственно, общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15% и 5-10%.

Источник: АТОР