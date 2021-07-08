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Как сообщает испанское Государственное метеорологическое агентство (Aemet), с четверга в Испании начнётся резкое повышение температуры воздуха. Горячие воздушные массы из Африки несут в Испанию 40-градусную жару…
К предстоящим выходным воздух в Испании прогреется до 40 градусов и выше. Особенно будут страдать от жары юг страны и центральная её часть, где столбики термометров доползут до 44 градусов. Аномальная жара обойдёт стороной только Галисию и Кантабрию.
Пик жары придётся на воскресенье, а в случае с восточной Испанией и Балеарскими островами — на понедельник. В начале следующей недели начнётся постепенное снижение температур.