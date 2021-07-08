Власти Франции не рекомендуют бронировать отдых в Испании

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Правительство Франции не рекомендовало своим гражданам планировать отдых в Испании и Португалии — основных направлениях у французских туристов.
«Те, кто еще не забронировал отдых, избегайте Португалии и Испании», - посоветовал государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон в четверг в эфире телеканала France 2. «Это моя настоятельная рекомендация», - объяснил он.
Бон обосновал это тем, что ситуация в этих странах «особенно тревожная», и рассказал, что «в ближайшие несколько дней могут быть введены ограничения».