Испания продлила усиление контроля на границе с Португалией

Последние новости Испании на русском языке
Испания продлила до 1 марта усиление контроля на границе с Португалией. Соответствующее постановление опубликовано в официальном государственном вестнике BOE. Эта мера была принята в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Усиленный контроль подразумевает ограничения на пересечение границы. Пускают только по уважительной причине и в строго установленное время. Через границу пропускают только граждан Испании, у которых супруг или супруга находятся в Португалии; людей, у которых там находятся нуждающиеся в опеке родственники; которые возвращаются к себе домой и т.д.