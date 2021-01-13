Эффектное видео приземления самолёта в заснеженном Мадриде

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Видеозапись приземления самолёта в заваленном снегом Мадриде выложили в Интернет.
Видео снято на бортовую камеру и размещено 12 января в аккаунте «Воздушные диспетчеры» в Twitter. Оно завораживает...
«Захватывающий заход на посадку и посадка на 32L аэропорта «Барахас» этим утром», - говорится в сообщении. В тот день Мадрид ещё отходил от последствий снежной бури «Филомена», а аэропорт «Барахас» только начал частично принимать рейсы после почти двухдневного простоя.