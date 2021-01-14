Испанские аэропорты сообщили о драматичном падении пассажиропотока

Последние новости Испании на русском языке
Аэропорты Испании отчитались о сильном падении пассажиропотока: в 2020 году через них прошли чуть больше 76 млн пассажиров по сравнению с 275 млн в 2019-м. При этом на международные рейсы пришлось менее 42 млн пассажиров. В декабре пассажиропоток в испанских аэропортах составил 3 818 162 человека.
Больше всего пассажиров за минувший год принял аэропорт Мадрида «Барахас» (около 17 млн человек). На втором месте — барселонский «Эль-Прат» (12,7 млн). На третьем — аэропорт Пальмы (6 млн). Далее следуют в порядке убывания аэропорты Малаги, Гран-Канарии, Аликанте, Тенерифе.
Причиной резкого снижения пассажирского трафика стала пандемия и связанные с ней запреты на передвижения по стране и за её пределами.