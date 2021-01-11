Власти Барселоны заморозили все тарифы на год

Последние новости Испании на русском языке
Городской совет Барселоны принял решение заморозить муниципальные государственные тарифы и цены на 2021 год.
Например, годовой абонемент в велопрокате Bicing будет по-прежнему стоить 50 евро. Также сохранятся на прежнем уровне цены на пользование муниципальными спортивными объектами, билеты в зоопарк Барселоны и Парк Гуэль. Последний будет по-прежнему бесплатным для детей в возрасте до 6 лет и местных жителей.
Исключением станет парк развлечений Tibidabo, где цены вырастут в июне, когда будет введён в эксплуатацию новый фуникулёр Cuca de Llum, ведущий в парк. В стоимость включена сама поездка. Предусмотрены разные тарифы. Например, взрослый должен заплатить 35 евро за доступ в весь парк или 19 евро, если хочет посетить только панорамную зону. А стоимость только поездки на фуникулёре составит 12 евро за подъем и спуск.