Брюссель ужесточает ограничения на поездки по Европе

Еврокомиссия (ЕК) ужесточила набор рекомендованных санитарных мер по поездкам в страны ЕС и между европейскими государствами, категорически не рекомендовав необязательные поездки. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений - мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", - написала она в Twitter. Ее цитирует ТАСС.

"Принимая во внимание обострение санитарной ситуации в Европе мы предлагаем ввести новый термин для цветовой идентификации зон риска - темно-красные зоны", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс. В настоящий момент практически вся территория Евросоюза входит в санитарную красную зону, поэтому появилась необходимость создать новую категорию, чтобы выделить регионы с более высоким уровнем эпидемиологического риска.

"Что касается поездок в и из зон высокого риска: все необязательные поездки в эти зоны должны быть строго не рекомендованы, это также будет относиться к поездкам внутри Евросоюза и даже внутри государств ЕС", - заявил он.

Независимо от цветовой дифференциации или реальной эпидемиологической ситуации в ЕС остается в силе запрет на необязательные поездки практически во все страны мира, за исключением семи государств: Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланада, Руанды. Таким образом новые санитарные меры, в случае их утверждения, будут действовать в отношении всех остальных государств мира.

Согласно опубликованным в понедельник предложениям ЕК, все лица, въезжающие в страны ЕС, обязаны представить негативный тест на коронавирус, сделанный минимум за три дня до выезда. Для граждан ЕС может быть сделано исключение - они могут сделать тест сразу после прибытия. При этом независимо от результатом теста, по прибытии необходимо выдержать самоизолюяцию, продолжительностью до 14 дней, сроки карантина должны уточнить страны сообщества.

Все лица въезжающие в ЕС, равно как пересекающие внутренние границы Евросоюза, должны будут заполнять регистрационные формы пассажиров, которые должны позволить властям ЕС отслеживать цепочку контактов. При этом, несмотря на то что пандемия продолжается уже год, страны ЕС еще не смогли договориться о едином общеевропейском формате этого документа, поэтому ЕК рекомендовала интенсифицировать эти усилия.

"По регистрационным формам пассажира, ЕК считает необходимым как можно скорее перейти к единой форме для всех стран ЕС, мы считаем что она должны быть обязательной для всех. Мы не можем предсказать, как будет развиваться пандемия, поэтому не можем сказать, как долго будут необходимы эти меры", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Оба еврокомиссара не смогли дать внятного ответа, какие конкретные меры мониторинга должны быть применяться, чтобы не допускать необязательных поездок, и должны ли использоваться репрессивные меры в отношении лиц, которые, несмотря на строгую рекомендацию, все же решат поехать на каникулы за границу.

Еврокомиссары отметили, что все это пока лишь рабочие рекомендации, которые еще должны быть утверждены странами Евросоюза в Совете ЕС, чтобы они вступили в силу. Впрочем, вероятность их быстрого утверждения достаточно велика, поскольку эти меры уже были в принципе согласованы на видеоконференции глав государств ЕС 21 января.

Еврокомиссия ранее рассчитывала, что широкая вакцинация сможет позволить быстро снять санитарные меры, однако этот процесс грозит резко замедлится в странах ЕС, после того как уже два ключевых поставщика вакцины - Pfizer, препарат которой уже сертифицирован в ЕС, и AstraZeneca, препарат которой ожидает сертификации в ближайшее время, объявили о значительном сокращении поставок вакцин в первом квартале 2020 года по сравнению со своими контрактными обязательствами.