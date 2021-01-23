Испанская туриндустрия просит помощи 

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Туристический сектор Испании из-за пандемии коронавируса не досчитался в 2020 году 106 млрд евро и потерял 233 тыс. рабочих мест. И теперь настойчиво просит у правительства помощи.
Ассоциация туроператоров Испании Exceltur оценила в 5,316 млрд евро необходимый прямо сейчас пакет помощи туристическим компаниям и отелям. Это требование озвучили на пресс-конференции вице-президент Exceltur Хосе Луис Сореда и возглавляющий аналитический отдел Exceltur Оскар Перелли. Они также призвали ускорить массовую вакцинацию, чтобы быстрее наверстать темпы восстановления туристической отрасли.
Ранее президент Совета по туризму страны Хуан Молас предположил, что этот сектор испанской экономики начнет восстановление уже в апреле благодаря широким программам вакцинирования и тестирования на COVID-19.