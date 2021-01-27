Железнодорожный лоукостер в Испании запустят 23 июня

Последние новости Испании на русском языке
Avlo — бюджетный вариант высокоскоростных поездов AVE — будет запущен в Испании 23 июня. Изначально запуск планировался в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. Пока лоукостер следует по маршруту Мадрид-Барселона и обратно. Но делает остановки в Гвадалахарае, Лериде, Таррагоне, Жироне и Фигерасе.
Билеты на поезда Avlo уже поступили в продажу по цене от 5 евро. Самые дешёвые можно купить, если вы выберете ранний рейс — на рассвете. Средняя цена билета варьируется от 30 до 40 евро. Дети и подростки до 14 лет, которые едут в сопровождении взрослых, должны заплатить по 5 евро.
Купить билеты на Avlo сейчас можно только на официальном сайте лоукостера. Причём предварительно надо зарегистрироваться на сайте компании Renfe. Покупать билеты на самом сайте Renfe не рекомендуется, потому что там предусмотрена дополнительная комиссия.
За второй чемодан придётся доплатить.
Поезда Avlo рассчитаны на 438 мест (на 20% больше, чем в классическом AVE). Они развивают скорость до 330 километров в час.