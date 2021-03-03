Британцы уже бронируют отдых в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Граждане Великобритании начали бронировать авиабилеты в Испанию после того, как премьер-министр Борис Джонсон представил план выхода Соединённого Королевства из режима локдауна.
План Джонсона основан на четырёхэтапной дорожной карте. Международные полеты будут разрешены с 17 мая. Британцы стали массово покупать билеты в Испанию, сообщают в авиакомпаниях IAG, EasyJet и Ryanair. Это одно из самых популярных туристических направлений у британских туристов.
Чаще всего покупают билеты в Аликанте, Малагу, на Тенерифе, Пальму-де-Майорку и Ибицу.