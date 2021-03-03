Испания ввела обязательный карантин для приезжих из ряда стран

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Министерство здравоохранения Испании расширило список стран, при взъезде из которых надо соблюдать обязательный карантин. Это сделано, чтобы предотвратить распространение в стране «южноафриканской» и «бразильской» версии коронавируса, сообщает информационное агентство Europa Press. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE) в среду.
В обновлённый список попали следующие страны: Бразилия, ЮАР, Ботсвана, Коморские острова, Гана, Кения, Мозамбик, Танзания, Замбия, Зимбабве, Перу и Колумбия. Всем, кто приезжает из этих стран в Испанию, необходимо выдержать 10-дневный карантин. А если их визит в Испанию продлится меньше этого срока, то всё пребывание на территории страны станет для них карантином. Но если на седьмой день сдать тест, который окажется отрицательным, можно прервать карантин.
Новый список вступает в силу 8 марта. Карантин сводится к тому, что человек должен сидеть дома и ограничить своё общение с другими людьми.