Испания внедрит систему ковид-паспортов до лета

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Власти Испании заявили о твердом намерении внедрить систему так называемых «ковид-паспортов» до лета текущего года. И ждут «очень мощное» восстановление туризма.
Заместитель председателя правительства Испании и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Надия Кальвиньо подтвердила, что соответствующие министерства постараются продвигать реализацию внедрения данного документа, чтобы «как можно скорее» восстановить туристический поток, который «так важен для страны».
Кальвиньо в интервью TVE отметила, что ковид-паспорт является «фундаментальным» вопросом для Испании, которая возглавляет эту работу в ЕС, и она сама подняла вопрос на встрече G-20, которая состоялась 26 февраля. «Естественно, сертификат должен быть внедрен до лета; Испания — это страна, которая вызывает наибольший интерес», — подчеркнула Кальвиньо, указав, что другие европейские страны, даже за пределами Европы, также заинтересованы в том, чтобы увидеть в работе ковид-паспорт, который «безопасен» в вопросе восстановления туризма.
Она напомнила, что после объявления Великобританией о внедрении ковид-паспорта количество заказов резко возросло, потому что британцы поняли, что смогут поехать в Испанию. «Это очень позитивные новости, они заставляют нас думать, что восстановление будет очень мощным, но необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы не подвергать восстановление риску», — настаивала она.
Источник: Regnum