Туристы случайно улетели в Мадрид вместо Лондона

Британская пара случайно села не в тот самолет Ryanair и оказалась в нескольких тысячах километров от дома.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror, Элиз Маллия (Elise Mallia) и Джесси Джезекель (Jessy Jezequel) прилетели в Марсель на футбольный матч против «Ниццы». Из Франции они собирались вылететь в Лондон, но случайно перепутали рейс и приземлились в испанской столице.

«Через час полета Джесси услышал, что стюардесса говорит о посадке в Мадриде. Мы подумали, что ему это приснилось», — рассказала Маллия. Однако позже, когда стюардессы заговорили по-испански, туристы поняли, что они находятся в другой стране.