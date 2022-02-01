Барселона и Мадрид вошли в десятку лучших гастрономических направлений мира

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Портал Tripadvisor обновил свой рейтинг лучших гастрономических направлений. В 2022 году список возглавил Рим, а далее расположились Лондон, Париж и Дубай. Барселона заняла пятое место, обогнав Мадрид, который находится на шестом.
Комментируя Барселону, редакция Tripadvisor советует «выпить сангрии в уличном кафе на бульваре Лас-Рамблас, наблюдая за яркими уличными артистами, а затем погрузиться в атмосферу праздника, блуждая от одного тапас-бара к другому».
Говоря о Мадриде, авторы рекомендуют любителям вкусно поесть «каждый день получать удовольствие от паэльи, запивая её испанской риохой».