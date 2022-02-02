Главную площадь Испании ждёт реконструкция

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Уже в первом квартале этого года начнутся работы по реконструкции площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде. Как ожидается, окончательно проект будет одобрен в феврале.
Главная площадь страны станет полностью пешеходной. При этом архитекторы решили воздержаться от кардинальных перемен и собираются сохранить исторический облик площади. Они больше настроены не на создание новых элементов, а на устранение лишних. Обновлённая площадь станет свободнее и «чище», удобнее для прогулок.
Пожалуй, самым ярким нововведением станет павильон, который будет построен, чтобы обеспечить доступ к поездам метро. Он будет прозрачным, из стекла и стали.