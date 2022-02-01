Власти Испании в два раза сократили срок действия тестов на коронавирус

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Минздрав Испании сообщает об изменении срока действия тестов на коронавирус при въезде в страну.
"Действительными будут считаться только отрицательные результаты тестов на антиген для выявления инфекции SARS-CoV-2, образец которых был получен за 24 часа до прибытия в Испанию, а не за 48 часов, как было до сих пор", - говорится в сообщении министерства.
"Сертификат диагностического теста должен содержать по крайней мере имя и фамилию владельца документа, дату взятия образца, тип проведенного теста и страну, выдавшую его", - подчеркнули в Минздраве.