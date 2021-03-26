Балеарские острова закрывают по периметру

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Балеарские острова в пятницу закрыли по периметру до 11 апреля, чтобы ограничить мобильность граждан в связи с пандемией коронавируса.
Пасхальные праздники традиционно являются временем активных передвижений испанцев по территории страны. Майорка — одно из любимых направлений внутреннего туризма.
Сейчас попасть на Балеары из других автономных сообществ невозможно. Но есть исключения. Это поездки, связанные со здоровьем, работой, опекой. Также получат возможность вернуться домой жители островов.
В период с 26 марта по 11 апреля можно собираться группами по 4 человека в помещении и по 6 — на улице. Но на Майорке и Ибице даже на улице можно собираться максимум вчетвером.
На Майорке барам и ресторанам запрещено обслуживать посетителей в помещении.