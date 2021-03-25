Россия возобновит регулярное авиасообщение с одной европейской страной

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С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами: Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.
"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)", - заявили в штабе.