Испания ужесточает правила въезда для французских туристов

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Власти Испании ввели дополнительные требования для французских туристов. Официальный государственный вестник (BOE) публикует в субботу приказ, устанавливающий требование о проведении теста на коронавирус за 72 часа до прибытия в Испанию для пассажиров из Франции. Речь идёт уже не только об авиапассажирах, но и о тех, кто добирается по суще: на поезде или автомобиле.
В виде исключения тест могут не сдавать профессиональные водители, чья работа связана с пересечением французской-испанской границы. А также те, кто работает в Испании в радиусе 30 км от своего места проживания.
Этот приказ вступит в силу в течение трех дней и будет действовать до тех пор, пока правительство не объявит об окончании кризисной ситуации в области здравоохранения, вызванной Covid-19.