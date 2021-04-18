Авиакомпания Iberia отреагировала на обвинения в отсутствии бесплатной телефонной линии

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В авиакомпании Iberia заявили, что на официальном сайте есть две телефонные линии, которые всегда доступны для клиентов. Таким образом в компании отреагировали на обвинения со стороны департамента защиты потребителей при правительстве Балеарских островов, который уличил четыре авиакомпании — Level, British Airways y EasyJet — в отсутствии постоянной бесплатной телефонной связи.
С 23 декабря все компании, предоставляющие базовые услуги, должны иметь такие телефоны. Между тем, у Iberia и Level телефоны начинались на 901, а у EasyJet - на 902. На сайте British Airways был указан телефон с географическим префиксом, который тоже не является бесплатным. На это обратили внимание специалисты испанской организации защиты потребителей Facua.