В Европе появился круиз с секретными остановками 

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Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное путешествие с неизвестными остановками.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel & Leisure, эксклюзивный десятидневный маршрут держится в секрете. Гости не узнают, куда они едут, что входит в программу и даже, что взять с собой, пока не будут готовы к отплытию. Единственное, что точно известно, это цена. Стоимость путешествия начинается от 6 999 долларов с человека, включая авиаперелет. Все, от специальных морских экскурсий до развлечений на борту и изысканных блюд, также входит в этот тариф.
Подсказки будут рассылаться всем гостям перед поездкой, а другие детали раскроются, когда они будут на пути в аэропорт. Поскольку маршрут держится в секрете, неизвестно, откуда и куда отправится лайнер, и в каких портах он будет останавливаться по пути. Компания лишь сообщила, что круиз планируется по Европе.