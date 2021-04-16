В Испании распродают билеты на высокоскоростные поезда AVE по 19 евро

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Железнодорожная компания Renfe в пятницу выставила на продажу билеты по цене от 19 евро. В распродаже участвуют все направления поездов дальнего следования и высокоскоростных составов AVE.
Билеты продаются на сайте Renfe, в турагентствах, почтовых отделениях, на станциях. Акция продлится до 22 апреля. Купить билеты по акции можно на даты с 10 мая по 11 декабря.
Как раз 9 мая в стране, как ожидается, будет отменен режим повышенной готовности и испанцы смогут снова свободно перемещаться. Кроме того, в это же время в Испании будут запущены первые поезда лоукостера Ouigo между Мадридом и Барселоной. Он считается конкурентом бюджетных составов Avlo от компании Renfe