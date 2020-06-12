Аэропорты Испании оборудуют термографическими камерами

Власти Испании собираются измерять температуру тела всех въезжающих в страну пассажиров с помощью термографических камер.
С 15 мая во всех аэропортах страны пассажирам вручную меряют температуру тела. Но с 1 июля это будут делать автоматические системы измерения, оборудованные термографическими камерами, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на Министерство транспорта, мобильности и городской среды.
В минувший четверг представители министерства и управляющей компании Aena инспектировали систему термографического контроля в аэропорту Мадрида. Камеры установлены так, чтобы они полностью охватывали весь поток прибывающих в Испанию пассажиров. В ближайшее время ими оборудуют и все остальные аэропорты страны.
Чтобы не допустить распространения коронавируса в аэропортах Испании разработана целая система защитных мер. Кроме автоматического измерения температуры это также размещённые повсюду стойки с антисептическим гелем; отметки, помогающие сохранять безопасную дистанцию между людьми; информационные таблички; речевое оповещение и т.д.Темы: Туризм