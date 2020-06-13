В Испании наладили производство песчаных бассейнов

Испанская компания наладила производство бассейнов с песчаным дном, которые полностью имитируют тропический пляж.
В компании Piscinas de Arena Natursand отмечают, что бассейны для частных домов стали особенно популярны в разгар пандемии коронавируса, когда пляжи были закрыты. И сейчас спрос на них повышенный, потому что в Испании вводятся строгие ограничения для отдыхающих на общественных пляжах. Те, кому финансовые возможности это позволяют, предпочитают собственный пляж в миниатюре у себя во дворе.
У новых бассейнов — белый песок и бирюзовая вода. Возведение такого бассейна занимает около 30 дней и стоит от 16 тысяч евро. При этом используются собственные запатентованные технологии и специальный уплотнённый песок под названием NaturSand. Внешне он полностью напоминает океанский, но отличается по своим характеристикам: он более чистый, гладкий и нежный. К тому же он не нагревается.
По желанию бассейны оборудуют системой поддержания комфортной температуры, морской водой, течением, водопадами и т.д.
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