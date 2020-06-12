Испания сделает безопасность в спорте и туризме своей визитной карточкой

Правительство Испании, Чемпионат Испании по футболу (Ла Лига / LaLiga) и Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) начинают продвигать Испанию как направление безопасного спорта и туризма. Об этом говорится в пресс-релизе Отдела туризма посольства Испании.

Правительство Испании, Чемпионат Испании по футболу (LaLiga) и Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) объединяются вместе для продвижения Испании как безопасного направления для туризма и спорта в рамках кампании, которая будет проводиться на международной и внутренней арене в течение оставшихся 11 туров LaLiga Santander и LaLiga SmartBank.

Это совместная кампания Министерства промышленности, торговли и туризма (в лице Турэспанья / Turespaña), Министерства культуры и спорта Испании (в лице CSD - Испанского Высшего спортивного совета), Министерства здравоохранения, Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) и Чемпионата Испании по футболу (LaLiga) по продвижению и развитию туризма и спорта, двух очень важных для экономики Испании отраслей, которые пострадали в течение последних нескольких месяцев во время пандемии COVID-19.

Кампания "Safe Sport, Safe Tourism #SpainAwaitsYou" / «Безопасный спорт, безопасный туризм» с хэштегом #SpainAwaitsYou была представлена в штаб-квартире LaLiga в присутствии Исабель Оливер, Государственного секретаря по туризму; Ирене Лосано, президента CSD; Хавьера Тебаса, президента LaLiga; Антонио Гараменди, президента CEOE; Мануэля Муньеса, Государственного секретаря Испания Глобаль и Фаустино Бланко, Генерального секретаря Министерства здравоохранения.

Чемпионат Испании по футболу (LaLiga) и проводимые в его рамках мероприятия – это возможность в части развлекательной платформы, которая охватывает более 2,7 миллиарда зрителей во всем мире, поэтому будет ответственно поддерживать данную инициативу, благодаря специально созданному логотипу для максимальной узнаваемости.

LaLiga представит кампанию во всем мире благодаря логотипу, который будет отображаться в международных трансляциях турнира, а также благодаря креативным материалам и публикациям в социальных сетях (среди более 100 миллионов подписчиков), расположению на виртуальном периметре рекламных щитов, на виртуализации стадионов и в мероприятиях цифрового маркетинга среди прочих инициатив.

«Испания готова принимать туристов из разных стран с 1 июля в рамках всеобщей безопасности. Мы тщательно подготовились к тому, чтобы гарантировать самые высокие стандарты безопасности во всей индустрии туризма, разработав более 20 единых протоколов для всей страны. Мы хотим, чтобы туристы чувствовали себя уверенно и отправляем очень четкое послание, которое будет усилено этой кампанией: Испания ждет вас», - сказала Изабель Оливер, Государственный секретарь по туризму.

С своей стороны Лосано, сказала, что она знает о тех усилиях, которые LaLiga приложила для обеспечения безопасного возвращения турнира, и добавила, что «пришло время насладиться возвращением». «Обозначено безопасное возвращение в соответствии с протоколом, который позволит соревнованию снова успешно стартовать. Каждый должен знать об усилиях, которые мы приложили. Мы знаем, что не существует такого понятия, как нулевой риск, но все мы, и в первую очередь наши футболисты, стараемся изо всех сил и действуем ответственно и разумно, чтобы всё прошло хорошо».

Тебас, признал, что он «очень гордится тем, что профессиональный футбол может и впредь способствовать повышению имиджа Испании за пределами наших границ и помогать экономике страны. Футбол и LaLiga играют ключевую роль в продвижении Испании по всему миру, поэтому для нас так важно быть частью этого проекта сейчас. В LaLiga мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Испания как можно быстрее вышла из этой ситуации».

Гараменди, рассказал о том, что кампания «является непревзойденным примером того, как государственный и частный секторы могут действовать как единое целое для объединения страны. В такие трудные времена поддержка Испании как безопасного направления и демонстрация сочетания туризма и спорта является обязанностью каждого, и снова в CEOE мы будем продолжать усердно работать, чтобы власти и компании могли вместе пережить этот кризис и построить лучшую Испанию на благо всех».

Индустрия туризма жизненно важна для Испании. На её долю приходится 12,3% ВВП страны, в ней занято 12,7% от общего числа людей, зарегистрированных в системе социального обеспечения. Нет другого сектора, который бы создавал такую большую занятость и в то же время являлся бы инструментом социальной сплоченности, экономического развития и связующим звеном среди населения. Это сектор, в котором сходятся и пересекаются многие сферы, он оказывает универсальный эффект в том числе и в других секторах экономики, таких как торговля и транспорт. По данным Всемирного экономического форума Испания является ведущим мировым туристическим направлением, с 2015 года является самой конкурентоспособной страной в мире и занимает второе место по количеству иностранных гостей и тратам в туристической отрасли.

Спорт в Испании является одной из движущих сил имиджа Испании за рубежом благодаря уровню профессионализма и впечатляющим результатам достигнутым с точки зрения управления и спортивных талантов. Значительное финансовое влияние видно из того факта, что он, согласно исследованиям, составляет 2% ВВП и почти 2,5% прямых, косвенных и индуцированных рабочих мест в Испании (Аналитический центр Funcas, «Растущая роль спорта в экономике и обществе», 2019 г.).

LaLiga много работает над продвижением Испании на протяжении многих лет. В 2018 году Чемпионат Испании по футболу был избран почетным послом испанского бренда в категории международных отношений «за вклад в создание и продвижение положительного имиджа Испании во всем мире через футбол» и «за помощь испанским компаниям и спортсменам в процессе интернационализации».

LaLiga работает в тандеме со своими спонсорами, чтобы продвигать и поддерживать туризм. Банк Сантандер является ярким примером того, что кампания «La Remontada» (Восхождение) стремится оживить бизнес, потребление и туризм в Испании, отражая усилия, настойчивость и уверенность в преодолении невзгод, те основные черты характера Посла Банка Сантандер, Рафаэля Надаля.