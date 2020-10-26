Во время ралли в Испании пострадала гонщица

Принимавшая участите в ралли по бездорожью Cuenca TT в Испании 27-летняя гонщица пострадала во время аварии.
Как сообщают испанские информационные агентства со ссылкой на службу спасения 112, девушку на вертолёте отправили в больницу Альбасете. Никаких других подробностей пока не сообщается.
В октябре во время ралли в Португалии погибла надежда испанского автоспорта Лаура Сальво. Девушка была вторым пилотом и находилась в автомобиле, который вылетел с трассы и врезался в дерево. Аварию спровоцировало столкновение с другим автомобилем. Ей был 21 год.Темы: Спорт