«Барселона» пожаловалась на судью матча с «Реалом»

Футбольный клуб «Барселона» подал официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство Хуана Мартинеса Мунуэры в класико с «Реалом» (1:3).
Как сообщает Sports.ru, основной причиной недовольства каталонского клуба является пенальти, назначенный после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Перед принятием решения судья консультировался с ВАР.
Подача жалобы является формальным жестом, но «Барса» надеется таким образом привлечь внимание к работе ВАР в этом сезоне Ла Лиги.Темы: Спорт