Президент ФК «Барселона» Жозеп Бартомеу ушёл в отставку

Жозеп Бартомеу покинул пост президента футбольного клуба «Барселона», который он возглавлял шесть лет. За это время «Барса» четыре раза становилась чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Я объявляю о своей отставке, в отставку уходит и совет директоров. Это общее решение. После поражения от «Баварии» со счетом 2:8 это было бы самым простым решением. После того поражения необходимо было принять фундаментальные решения, гарантировавшие бы клубу устойчивое дальнейшее развитие. Это надо было делать посреди пандемии, а мы не могли оставить клуб в руках менеджеров с ограниченными навыками», - цитирует Бартомеу «Матч ТВ».
«Кто приглашал бы тренера, кто подписывал бы новичков? Кто добился бы того, чтобы Месси остался с нами, кто добился бы урегулирования размера зарплат? Это были обязанности совета директоров», - объяснил он.
«Мы назначили выборы на ближайшую доступную дату. Более ранняя отставка могла привести к кризису власти за считанные недели до принятия важнейших решений. У нас не было оснований уходить в отставку до даты новых выборов. Не хотели убегать на фоне давления. В «Барсе» переход власти должен был упорядоченным», - уточнил Бартомеу.Темы: Спорт