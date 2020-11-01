В матче против «Алавеса» у Месси сдали нервы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Алавеса" повздорил с арбитром Алехандро Эрнандесом.
На 39-й минуте встречи аргентинец, недовольный решением судьи не наказывать за фол футболиста "Алавеса", пнул в Эрнандеса мячом, но промазал, за что получил желтую карточку. Об этом сообщает «Р-спорт».
Это второе предупреждение Месси в последних трех матчах. В 7-м туре Ла Лиги с "Реалом" спортсмен также был удостоен желтой карточки.
В итоге матч завершился со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл нападающий Луис Риоха. Ответный гол в составе "Барселоны" забил Антуан Гризманн.Темы: Спорт Месси