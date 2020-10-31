Футбольный клуб «Барселона» может стать банкротом

ФК «Барселона» может стать банкротом, если футболисты команды не пойдут на сокращение зарплат.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на радиостанцию RAC1.
По информации источника, игроки должны согласиться на сокращение окладов на 30% к 5 ноября, иначе у каталонского клуба возникает риск банкротства с возможным объявлением об этом в январе.
Отмечается, что переговоры о сокращении зарплатной ведомости на 190 млн евро начались 30 октября со встречи адвокатов сине-гранатовых и игроков.Темы: Спорт Барселона