Коронавирус популяризировал сёрфинг

Популярность сёрфинга выросла во времена пандемии, сообщают испанские СМИ. Производители досок загружены.
Особенно это заметно в США. Например, представитель компании C-Shapes из Флориды рассказал, что они не справляются с заказами. Его слова подтверждают и в калифорнийской компании Chilli Surfboards: «Мы продаем в четыре раза больше, чем обычно».
Бум сёрфинга в период эпидемии объясняется просто. Этим видом спорта можно заниматься на свежем воздухе, не контактируя при этом ни с кем. «На рынок вышло больше новичков, чем когда-либо, потому что серфинг — одно из немногих занятий, которые считаются безопасными и доступными во время пандемии», - говорит представитель JS Industries.Темы: Спорт