Живущая на Канарах россиянка стала жертвой мошенника

Полиции Испании удалось вычислить мошенника, который несколько раз списывал деньги с банковской карты россиянки, проживающей на Канарских островах.
Мошенника нашли в Виго, пишет издание El Dia. Им оказался 21-летний уроженец Перу. Выйти на его след удалось не сразу.
В августа россиянка пришла в полицейский участок в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, чтобы сообщить о странных списаниях с её карты. Началось расследование.
Молодой человек заказывал товары с доставкой не к себе домой. Он указывал адрес друга, а оттуда уже забирал покупки. За ним установили слежку и вскоре задержали. Его делом занимается суд №5 в Виго.Темы: Русская Испания Лас Пальмас де Гран Канария