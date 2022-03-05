Zara и другие магазины группы Inditex закрываются в России

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Испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв свои 502 магазина и прекратив онлайн-продажи. Об этом компания сообщила в заявлении испанскому регулирующему органу, передает Reuters.
«В текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — заявили в компании.
Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России. Это магазины брендов Bershka, Pull&Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti.