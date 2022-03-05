Русский музей в Малаге продолжает работу

Испанский филиал Русского музея в Малаге, где в данный момент проходят выставки произведений искусства из музейного собрания Санкт-Петербурга, продолжает работу в обычном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Филиал Русского музея в Малаге (Испания) работает, сейчас в нем проходят выставки "Война и мир в русском искусстве", "Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века", "Достоевский из Русского музея", "Маяковский - художник и поэт". Изменений в работе на сегодня нет", - сказали в пресс-службе.

Представители музея также сообщили, что несколько произведений Русского музея находятся на временных выставках в других странах.

"На сегодня произведения Русского музея участвуют в выставках - "Василий Кандинский - от фигуративного к абстрактному искусству" (Палаццо Роверелла, Ровиго, Италия, 26 февраля 2022 - 26 июня 2022); "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых". Париж (Фонд Louis Vuitton, Париж - до 3 апреля 2022)", - уточнили в пресс-службе.

Источник: ТАСС