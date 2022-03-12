Эксперт: Испания охотно продлевает визы россиянам

Несмотря на приостановку выдачи россиянам виз в некоторые страны Шенгенского соглашения, Испания охотно продлевает визы, действие которых закончилось во время пандемии. А также выдает новые заявителям, привитым вакцинами, одобренными в ЕС.

"Они щедро одаривают многократными визами — годовыми, двухгодичными. Много выходило трех- и пятилетних. В этом году у моих клиентов меньше чем на шесть месяцев Испания не выдавала, да и такие — только тем, у кого истекал срок действия паспорта, — объясняет автор телеграм-канала Juliya Visa, эксперт по визам с девятилетним стажем Юлия Валд. — Требования: иметь закончившуюся в период пандемии визу сроком от одного года. Причем не обязательно испанскую, они хорошо продлевают и чужие".

Кроме того, страна принимает документы на туристические визы от заявителей, привитых вакцинами, одобренными ЕМА и ВОЗ. Подать можно по предварительной записи, ближайшая свободная дата — 17 марта.

Источник: РИА Новости