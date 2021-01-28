Задержаны вымогатели, жертвами которых становились осевшие в Испании россияне

Национальная полиция Испании провела масштабную операцию в провинциях Малага и Мадрид, в ходе которой были задержаны семь человек. Банда специализировалась на вымогательствах крупных сумм у россиян, перебравшихся в Испанию, сообщает информационное агентство Europa Press в четверг.
Расследование началось в 2019 году, когда полицейским стало известно о существовании криминальной структуры в Малаге. Вымогатели находили жертву среди русской диаспоры в Испании и начинали её шантажировать. Они утверждали, что могут повлиять на систему правосудия в России и инициировать там уголовное преследование. Выдавая себя за посредников между российскими властями и жертвой, они требовали 500 тыс. евро и обещали избавить экспатов от суда.
Предварительно мошенники тщательно готовились: узнавали максимум информации о своей жертве, все обстоятельства переезда в Испанию, подробности о профессиональной деятельности в России. Их задачей было найти хоть какие-то проблемы с законом прошлом, даже гипотетические, чтобы использовать их для вымогательства.
Иногда преступники составляли фальшивые судебные или полицейские документы и вписывали туда имя своей жертвы. Их было практические невозможно отличить от настоящих.
По данным испанской полиции, у банды были впечатляющие возможности. Например, строгий локдаун в разгар пандемии коронавируса не помешал им отправить из России в Мадрид своего сообщника для беседы с людьми, близкими к одной из жертв. Его задача заключалась в том, чтобы дать инструкции о том, как именно следует передать 500 тыс. евро, и сразу получить аванс. К этому моменту за вымогателями уже вели наблюдение. Сразу после встречи мужчина был задержан вместе с 20 тыс. евро, которые ему передали в качестве откупа.
В полиции говорят, что все члены банды жили на широкую ногу, у них была элитная недвижимость и дорогие автомобили. При этом они официально не занимались ничем, что могло бы приносить такой доход. В ходе операции проведены обыски в их домах в Марбелье, Эстепоне и Михасе. Изъяты документы на различных носителях, компьютеры, смартфоны. Арестованы счета в пяти банках, различные ценности, четыре автомобиля и 45 тыс. евро наличными.