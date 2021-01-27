Авиакомпания S7 в феврале запускает еженедельные рейсы в Малагу

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Авиакомпания S7 Airlines анонсировала еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Малагу «в соответствии с разрешением Росавиации». К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.
Рейсы «Москва-Малага-Москва» будут выполняться каждую неделю по пятницам с 19 февраля.
Кроме того, 23 февраля стартуют рейсы из Москвы в Берлин (по вторникам). А с 28 марта — в Бургас (по воскресеньям).
Купить авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.
Европейская чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена).