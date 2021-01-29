Владимир Зеленский пригласил Педро Санчеса в Украину

«Испания является для Украины одним из основных торговых партнеров в Европейском Союзе и сохраняет позицию крупнейшего в Европе импортера украинских зерновых. Мы готовы и в дальнейшем быть надежным стратегическим поставщиком зерновой продукции в Испанию», – подчеркнул Зеленский. Его цитирует официальный сайт президента.

Собеседники отметили важность проведения четвертого заседания Украинско-испанской смешанной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству в текущем году в Киеве. Условлено активизировать сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.

Лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и возможности для обеспечения Украины вакциной, которую лицензировали западные страны. Глава испанского правительства подчеркнул, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС.

Отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной.

«Благодарен испанской стороне за усилия и готовность содействовать подписанию этого долгожданного и взаимовыгодного соглашения. Ожидаю уже в ближайшие недели положительного решения ЕС», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил вклад украинской общины как одной из крупнейших в Испании в укрепление двусторонних отношений государств и поблагодарил главу испанского правительства за создание надлежащих условий для удовлетворения культурно-образовательных и социальных потребностей граждан Украины, проживающих в Испании. Педро Санчес подчеркнул, что Испания ожидает положительных результатов от реформ, которые проводит Президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины и по просьбе испанской стороны ознакомил с ситуацией с безопасностью на Донбассе и мирными инициативами Украины. Отдельно обсуждалось стратегическое движение Украины в НАТО. Владимир Зеленский рассказал о шагах, которые предпринимает Украина для достижения стандартов Альянса, и отметил, что украинская армия сегодня – одна из самых сильных.

«Наша армия ежедневно защищает не только Украину, но и Европу, отражая агрессию на востоке нашей страны. Мы постоянно улучшаем наши стандарты и в будущем можем усилить НАТО», – отметил Глава Украинского государства.

Владимир Зеленский пригласил главу правительства Испании принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Педро Санчес выразил готовность посетить нашу страну. Его приезд может стать первым за последние 30 лет визитом премьер-министра Испании в Украину.