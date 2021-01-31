Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля

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Испания экстрадировала в Россию петербургского предпринимателя Андрея Кушуля, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в почти 3 млрд рублей.
Кушуль экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирован на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает «МВД Медиа».
«В период с 2011 по 2016 год фигурант возглавлял одну из компаний г. Санкт-Петербурга, осуществлявшую импорт в Россию техники зарубежного производства – снегоходов и гидроциклов. Предварительно установлено, что Андрей Кушуль вместе с соучастниками организовал изготовление фиктивных бухгалтерских документов и внесение заведомо недостоверных сведений в финансовую отчетность возглавляемой им коммерческой организации. Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 2,8 млрд рублей. Таким образом, общий ущерб федеральному бюджету составил более 3 млрд рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Андрей Кушуль покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В августе 2019 года он был задержан на территории Королевства Испания.
«Сегодня скрывавшийся от уголовного преследования фигурант был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - добавила Волк.