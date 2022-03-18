В январе товарооборот между Россией и Испанией увеличился

В начале текущего года экономические отношения между Испанией и Россией развивались быстрыми темпами. Санкции положили конец растущему товарообороту между двумя странами. Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности, торговли и туризма Испании.

В частности, экспорт из Испании в Россию вырос в январе на 39,6% до 191,7 млн ​​евро, что составляет 4,7% от общего объема внешней торговли Испании в размере 4,070 млрд долларов с так называемыми странами PASE, в число которых входят Россия, Бразилия, Канада, Китай, Южная Корея, США, Индия, Япония, Марокко, Мексика, Южная Африка и Турция.

Импорт вырос еще больше, поскольку Испания импортировала из России товаров и услуг на общую сумму 561,2 млн евро, что на 54% больше, чем в предыдущем году, и эквивалентно 5,5% от общего объема торговли со странами PASE.